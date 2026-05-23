16 человек пострадали при взрыве на барже в Нью-Йорке

Пожар и взрыв произошли на барже, находившейся на судостроительном заводе в Нью-Йорке, пострадали 16 человек, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на пожарный департамент города.

По его информации, пожар на заводе в административном округе Статен-Айленд продолжался более 50 минут, после чего произошел взрыв.

Отмечается, что травмы получили 13 пожарных, двое сотрудников скорой помощи и один прохожий.

Специалисты по работе с опасными материалами и сотрудники департамента охраны окружающей среды прибыли на место происшествия для выяснения причин взрыва.