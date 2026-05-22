Путин и Си Цзиньпин обсудили будущее сотрудничества: что это значит для Казахстана

Политолог Талгат Калиев в интервью корреспонденту BAQ.KZ оценил итоги встречи президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, отметив, что эти переговоры могут косвенно повлиять и на Казахстан. По его словам, российская сторона ожидала от этой встречи гораздо большего результата.

Связи между Казахстаном и Китаем не проходят через Россию

Талгат Калиев отметил, что отношения между Казахстаном и Китаем развиваются как в двустороннем формате, так и через многосторонние площадки.

"Связи между Казахстаном и Китаем выстроены как в двустороннем формате, так и на многостороннем уровне. Например, существует формат C5+Китай. Кроме того, мы вместе работаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому, думаю, Китаю нет необходимости решать вопросы Казахстана через Россию", – сказал эксперт.

Позиции России по проекту "Сила Сибири – 2" ослабли

По словам Талгата Калиева, одной из ключевых тем обсуждения стал проект газопровода "Сила Сибири – 2". Через этот проект Россия рассчитывает увеличить поставки газа в Китай.

Политолог отметил, что Россия уже много лет не может добиться соглашения по строительству этого трубопровода.

"Россия хочет построить этот газопровод за счёт китайского финансирования. А Китай, наоборот, требует, чтобы расходы взяла на себя Россия. С учётом нынешних бюджетных проблем Россия не сможет полностью профинансировать такой крупный проект", – заявил он.

По словам эксперта, Китай также потребовал значительно снизить цену на газ.

"Китайская сторона попросила снизить цену на газ в пять раз. То есть хочет приблизить её к уровню внутреннего российского рынка. Сейчас Китай покупает газ примерно по 250 долларов, а по новым требованиям цена может снизиться до 50 долларов. Ранее Россия продавала газ Европе примерно по 700 долларов", – сказал Калиев.

По его мнению, эта встреча не принесла России значительной экономической выгоды.

"Напротив, можно сказать, что некоторые переговорные позиции России изменились в неблагоприятную для неё сторону", – отметил политолог.

Китай мог подать России сигнал по вопросу Украины

Эксперт считает, что на встрече, вероятно, обсуждалась и тема войны между Россией и Украиной. Он напомнил, что ранее состоялся визит Дональда Трампа.

"На мой взгляд, вопрос войны в Украине тоже обсуждался. После того как Трамп поднял тему прекращения войны, китайская сторона, возможно, дала понять России, что необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации", – заявил Талгат Калиев.

"Меморандумы имеют слабую юридическую силу"

Подводя итоги встречи, Путин сообщил, что стороны подписали около 40 документов. Политолог отметил, что большинство подобных меморандумов не являются обязательными к исполнению.

"Меморандумы не обладают серьёзной юридической силой, их выполнение необязательно. Китайская сторона с помощью таких документов хочет показать позитивный характер отношений между Россией и Китаем. Но эти документы не накладывают конкретных обязательств по реализации", – сказал он.

Он также подчеркнул, что, несмотря на давно достигнутые договорённости по проекту "Сила Сибири – 2", до сих пор отсутствует конкретный план реализации.

Визит Трампа и встреча Путина совпали по времени

По словам политолога, визит Путина был запланирован заранее.

"Всё связано с переносом сроков визита Трампа. Подобные визиты готовятся долгое время. Сам факт подписания документов показывает, что переговоры велись заранее. То есть этот визит был запланирован заранее, просто по времени совпал с поездкой Трампа", – заключил Талгат Калиев.

Напомним, ранее Трамп заявил о возможном визите Россию в 2026 году.