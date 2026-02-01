Благодаря этим проектам рабочими местами будут обеспечены 62 жителя. За последние два года в районе реализован 31 инвестиционный проект. Общий объём инвестиций составил 3,2 млрд тенге, при этом три проекта включены в Национальный пул, передаёт BAQ.KZ.

По словам заместителя акима Индерского района Артура Мурзина, в прошлом году в район было привлечено 36 млрд тенге инвестиций, план перевыполнен на 16%. Рост инвестиций составил 25%. В течение года было запущено 18 проектов и создано 42 рабочих места. В районе функционирует более 2 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в которых занято свыше 3 тысяч человек. Объём налоговых поступлений в бюджет составил 2,1 млрд тенге, увеличившись на 13,4%.

Объём сельскохозяйственной продукции вырос на 7,9% и достиг 13,4 млрд тенге. В районе засеяно около 1 400 гектаров земли, применяются водосберегающие технологии. Цены на социально значимые продовольственные товары - под постоянным контролем, проведены 54 сельскохозяйственные ярмарки.

В настоящее время в Индерском районе зарегистрировано 455 крестьянских хозяйств. Поголовье скота превысило 138 тысяч голов, рост - на 7,9%. Доля племенного скота составляет 2,1%. Запасы кормов для животных - в достаточном объёме. В рамках развития рыбного хозяйства на территории в 6 гектаров выращивается 15 тысяч мальков рыбы.