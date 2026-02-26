16 казахстанок — в четвертьфинале "Странджа"
В столице Болгарии завершился третий день престижного международного турнира по боксу "Странджа".
Сегодня 2026, 08:32
По его итогам 16 представительниц Казахстана пробились в четвертьфинал.
Восемь спортсменок одержали победы в стартовых поединках и вышли в 1/4 финала:
Жайна Шекербекова (54 кг), Анель Сакиш (54 кг), Элина Базарова (54 кг), Мадина Нуршаева (70 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Виктория Графеева (60 кг) и Лаура Есенкельди (65 кг).
Еще семь казахстанок начнут турнир сразу с четвертьфинальной стадии:
Айгерим Саттыбаева (48 кг), Анель Кудайберген (48 кг), Бахыт Сейдиш (70 кг), Валентина Халзова (75 кг), Мария Сидоренко (75 кг), Дина Исламбекова (+80 кг), Валерия Аксенова (+80 кг).
В финале весовой категории до 80 кг свою соперницу уже ожидает Надежда Рябец.
26 февраля в четвертьфинале казахстанкам предстоят серьезные испытания — в соперницах призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр. Среди ключевых поединков:
•Айгерим Саттыбаева (48 кг) — против Ханны Охоты (Украина), серебряной призерки ЧМ-2018;
•Анель Кудайберген (48 кг) — против Сабины Бобокуловой (Узбекистан), двукратной бронзовой призерки ЧМ-2025;
•Жайна Шекербекова (54 кг) — против Йоселин Перес (США), серебряной призерки ЧМ-2025;
•Виктория Графеева (60 кг) — против Ребеки де Лима Сантос (Бразилия), чемпионки мира 2025 года;
•Римма Волосенко (60 кг) — против Йомны Аяд (Египет), участницы Олимпиады в Париже;
•Мадина Нуршаева (70 кг) — против Шантель Рид (Великобритания), бронзовой призерки ЧМ-2025;
•Валерия Аксенова (+80 кг) — против Собирахон Шахобиддиновой (Узбекистан), серебряной призерки юниорского ЧМ-2024;
•Дина Исламбекова (+80 кг) — против Хавванур Кезуда (Турция), чемпионки мира среди юниоров 2024 года.
Кроме того, мужчины из Казахстана в весах 65 и 70 кг проведут поединки 1/8 финала.
Турнир выходит на решающую стадию — дальше только медальные бои. Теперь главное — выдержать давление и показать характер.
