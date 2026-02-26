В столице Болгарии завершился третий день престижного международного турнира по боксу "Странджа", сообщает BAQ.kz.

По его итогам 16 представительниц Казахстана пробились в четвертьфинал.

Восемь спортсменок одержали победы в стартовых поединках и вышли в 1/4 финала:

Жайна Шекербекова (54 кг), Анель Сакиш (54 кг), Элина Базарова (54 кг), Мадина Нуршаева (70 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Виктория Графеева (60 кг) и Лаура Есенкельди (65 кг).

Еще семь казахстанок начнут турнир сразу с четвертьфинальной стадии:

Айгерим Саттыбаева (48 кг), Анель Кудайберген (48 кг), Бахыт Сейдиш (70 кг), Валентина Халзова (75 кг), Мария Сидоренко (75 кг), Дина Исламбекова (+80 кг), Валерия Аксенова (+80 кг).

В финале весовой категории до 80 кг свою соперницу уже ожидает Надежда Рябец.

26 февраля в четвертьфинале казахстанкам предстоят серьезные испытания — в соперницах призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр. Среди ключевых поединков:

•Айгерим Саттыбаева (48 кг) — против Ханны Охоты (Украина), серебряной призерки ЧМ-2018;

•Анель Кудайберген (48 кг) — против Сабины Бобокуловой (Узбекистан), двукратной бронзовой призерки ЧМ-2025;

•Жайна Шекербекова (54 кг) — против Йоселин Перес (США), серебряной призерки ЧМ-2025;

•Виктория Графеева (60 кг) — против Ребеки де Лима Сантос (Бразилия), чемпионки мира 2025 года;

•Римма Волосенко (60 кг) — против Йомны Аяд (Египет), участницы Олимпиады в Париже;

•Мадина Нуршаева (70 кг) — против Шантель Рид (Великобритания), бронзовой призерки ЧМ-2025;

•Валерия Аксенова (+80 кг) — против Собирахон Шахобиддиновой (Узбекистан), серебряной призерки юниорского ЧМ-2024;

•Дина Исламбекова (+80 кг) — против Хавванур Кезуда (Турция), чемпионки мира среди юниоров 2024 года.

Кроме того, мужчины из Казахстана в весах 65 и 70 кг проведут поединки 1/8 финала.

Турнир выходит на решающую стадию — дальше только медальные бои. Теперь главное — выдержать давление и показать характер.