Актюбинка требовала деньги под угрозой заявления

В Актобе сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину, подозреваемую в вымогательстве денежных средств.

По версии следствия, она требовала деньги у мужчины, угрожая обратиться в правоохранительные органы с ложным заявлением.

Операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Актюбинской области. Подозреваемую задержали с поличным при получении 100 тысяч тенге.

Как сообщили в Департаменте полиции, мужчина познакомился с женщиной через социальную сеть TikTok. После личной встречи между ними произошли близкие отношения. Позже, по словам заявителя, женщина начала требовать у него деньги, угрожая написать заявление об изнасиловании.

Мужчина сообщил правоохранителям, что ранее уже передал ей 300 тысяч тенге из-за угроз. Позже подозреваемая потребовала еще 100 тысяч тенге, однако во время передачи денег была задержана сотрудниками полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам вымогательства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия.

В Департаменте полиции напомнили, что вымогательство является тяжким преступлением. Гражданам, столкнувшимся с угрозами, шантажом или требованиями передачи денег, рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию.

Ранее несовершеннолетняя стала жертвой шантажа после знакомства в соцсети. актюбинец шантажировал бывшую девушку распространением личных видео.

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