16-летний мотоциклист столкнулся с Hyundai в Актау

ДТП с участием мотоцикла Honda и кроссовера Hyundai Bayon произошло на кольцевой автодороге в Актау. В результате аварии 16-летнего мотоциклиста доставили в больницу.

По данным полиции, подросток при перестроении со второстепенной полосы на главную не уступил дорогу автомобилю. В результате мотоцикл столкнулся с кроссовером, удар пришелся в водительскую дверь.

Водитель Hyundai после осмотра медиками был отпущен домой. 16-летнего мотоциклиста госпитализировали в травматологическое отделение областной детской больницы.

У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом второй пястной кости левой кисти без смещения.

«Состояние подростка оценивается как среднетяжелое, стабильное в динамике. Он получает лечение согласно протоколу и находится под наблюдением врачей», — сообщили в больнице.

В отношении несовершеннолетнего полицейские составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и другого имущества и причинившее материальный ущерб.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП, или 86 500 тенге.