16-летняя школьница отравилась уксусом в СКО

Сегодня, 13:12
В Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование по факту госпитализации несовершеннолетней жительницы Айыртауского района, передает BAQ.KZ.

По данным полиции Северо-Казахстанской области, сообщение о поступлении 16-летней девушки в медицинское учреждение с признаками отравления поступило 4 февраля.

Инцидент произошёл в одном из сёл Айыртауского района.

"Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу, после чего она была госпитализирована в детскую областную больницу Петропавловска. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего. Иная информация в соответствии с требованиями законодательства разглашению не подлежит.", - сообщили в ДП СКО.

 

