16-летняя Томирис Нуржан завоевала второй титул ITF в карьере

Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан выиграла международный турнир серии ITF World Tennis Tour Juniors в Испании, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Соревнования категории J60 Les Franqueses del Vallès проходили среди спортсменов до 18 лет.

16-летняя Томирис Нуржан была под пятым номером и уверенно обыгрывала соперниц, в том числе более опытных теннисисток старшего возраста.

В решающем матче казахстанка встретилась с представительницей Испании Лилиана Четри Родригес, получившей шестой номер посева.

После поражения в первом сете Томирис сумела переломить ход встречи и одержала волевую победу.

Финальный матч завершился со счетом 4:6, 7:6, 6:2 в пользу казахстанской спортсменки.

Этот трофей стал для Томирис Нуржан вторым титулом ITF Juniors в карьере и в нынешнем сезоне.

Свой первый титул казахстанская теннисистка завоевала в апреле на турнире аналогичной категории J60 в Алжире.

А в 2023 году, 14-летняя Томирис Нуржан стала победительницей престижного турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion в Барселоне (Испания).