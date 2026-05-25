16-летняя Томирис Нуржан завоевала второй титул ITF в карьере
Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан стала победительницей международного турнира серии ITF Juniors в Испании. Для 16-летней спортсменки этот титул стал уже вторым в карьере.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан выиграла международный турнир серии ITF World Tennis Tour Juniors в Испании, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Соревнования категории J60 Les Franqueses del Vallès проходили среди спортсменов до 18 лет.
16-летняя Томирис Нуржан была под пятым номером и уверенно обыгрывала соперниц, в том числе более опытных теннисисток старшего возраста.
В решающем матче казахстанка встретилась с представительницей Испании Лилиана Четри Родригес, получившей шестой номер посева.
После поражения в первом сете Томирис сумела переломить ход встречи и одержала волевую победу.
Какой счет
Финальный матч завершился со счетом 4:6, 7:6, 6:2 в пользу казахстанской спортсменки.
Этот трофей стал для Томирис Нуржан вторым титулом ITF Juniors в карьере и в нынешнем сезоне.
Свой первый титул казахстанская теннисистка завоевала в апреле на турнире аналогичной категории J60 в Алжире.
А в 2023 году, 14-летняя Томирис Нуржан стала победительницей престижного турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion в Барселоне (Испания).
Самое читаемое
- 55-летняя казахстанка протянула автобус весом 13,5 тонны и обновила мировой рекорд
- Студентка Карагандинского университета погибла под колесами автомобиля в Караганде
- Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечает день рождения
- Дорожные работы охватили сразу несколько районов Актобе
- Туркменистан сделал заявление по ситуации вокруг Тайваня