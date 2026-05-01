Дорожные работы охватили сразу несколько районов Актобе

В Актобе продолжается масштабный ремонт дорог. В городе реализуются десятки проектов, охватывающих ключевые улицы и магистрали.

На актюбинских улицах Пацаева и Маресьева обновляют дорожное покрытие. Работы включают подготовку основания и укладку асфальта. В рамках проекта приводят в порядок участки общей протяжённостью 18,6 км, включая проспекты Абылкайыр хана и Едиге батыра.

В 12-м микрорайоне ремонтируют улицы Алмаса Кылыша и Биржан сала. Здесь обновят несколько участков общей длиной 7,7 км.

Отдельные работы идут и в жилом массиве "Сарайшык" – там ремонтируют улицу Хакназар хана и прилегающие дороги общей протяжённостью 16,2 км.

Всего в городе продолжается реализация 24 дорожных проектов, а также готовятся новые работы, которые охватят ещё 18 улиц. В их числе – Орская трасса, дорога к полигону ТБО и другие проблемные участки.