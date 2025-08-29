Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны завершил рассмотрение резонансного дела о хищении бюджетных средств в сфере государственного оборонного заказа, передает BAQ.KZ.

Напомним, в 2023 году Агентство по финансовому мониторингу задержало должностных лиц РГП "Казспецэкспорт" и ряд недобросовестных поставщиков, обвиняемых в коррупции и присвоении средств, выделенных на закупку продукции военного назначения. Общий ущерб государству превысил 1,6 млрд тенге.

Приговором суда генеральный директор РГП Рамазанов А.К. приговорён к 11 годам лишения свободы, директор департамента Кудабаев А.Т. — к 10 годам, ещё 9 подсудимых получили различные сроки лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил иск государства на возмещение ущерба в 1,6 млрд тенге и конфисковал имущество стоимостью 607 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.