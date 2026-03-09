За последние годы тысячи жителей частного сектора получили возможность перейти на более удобное и экологичное топливо. На сегодняшний день газораспределительные сети уже подведены к 16 500 индивидуальным жилым домам в Караганде и Темиртау, а фактически подключены к газоснабжению более 7500 абонентов, передает BAQ.KZ.

В 2025 году работы по строительству газораспределительных сетей велись в трёх городах — Караганде, Темиртау и Шахтинске. Всего было построено 269,5 километра газопроводов. Основной объём пришёлся на Караганду, где проложили 171 километр сетей. В Темиртау построено 63 километра, в Шахтинске — 35,5 километра.

В Караганде возможность подключения получили почти 10 тысяч домов, из них у 7199 оформлены техусловия. В Темиртау газ поведён к 6500 домам и почти 3 тысячи получили техусловия.

Продолжается оформление подключений. На сегодняшний день к системе газоснабжения уже подключено 7527 абонентов — это 45,6 процента от общего числа домов, к которым подведены сети.

Газификация Караганды реализуется поэтапно и включает 16 пусковых комплексов и четыре очереди строительства. До 2025 года были введены в эксплуатацию первый, второй и третий пусковые комплексы первой очереди. В прошлом году завершены ещё два крупных этапа: четвёртый пусковой комплекс протяжённостью 109 километров с 2477 выходами и пятый — протяжённостью 62 километра с 1356 выходами.

В 2026 году работы продолжатся. Планируется построить ещё около 90 километров газораспределительных сетей. Подготовлена проектная документация для реализации шестого пускового комплекса первой очереди, который охватит микрорайоны «Таугуль» и «Кунгей».

Кроме того, в этом году планируется начать строительство первой очереди седьмого пускового комплекса, а также второй очереди первого и второго пусковых комплексов. Седьмой комплекс газификации затронет ряд улиц частного сектора: Рыбную, Кондитерскую, Керамическую, Гончарную, Балхашскую, Кирпичную, Четскую, Стекольную, Спасскую, Ключевую, Дуйсембекова и другие. Всего проект рассчитан на 1801 абонента: будет проложено около 65 километров сетей и установлено 19 газорегуляторных пунктов среднего и низкого давления.

В Темиртау проект газификации уже завершён в полном объёме. Он включал восемь пусковых комплексов и три очереди строительства – 6500 домов.

Работы продолжаются в Шахтинске. Здесь планируется построить 229,22 километра газораспределительных сетей, что позволит подвести газ к 2480 домам. Уже завершено строительство автоматизированной газораспределительной станции «Шахтинск» и газопровода высокого давления протяжённостью 18 километров и диаметром 530 миллиметров.

Также выполнены работы в микрорайоне Северо-Запад: уложено 16,5 километра газопровода. Начато строительство внутриквартальных сетей города — проложено 35,5 километра труб.