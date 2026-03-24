16 вокзалов ремонтируют в Акмолинской области
На 7 объектах выполнено более 90% работ.
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и министр транспорта Нурлан Сауранбаев в рамках рабочей поездки посетили Буландынский район, передает BAQ.KZ.
В ходе визита они ознакомились с ходом капитального ремонта здания железнодорожного вокзала г. Макинска, который реализуется в рамках комплексной программы по модернизации транспортной инфраструктуры и приведению объектов пассажирского сервиса к современным стандартам.
На объекте уже завершён значительный объём работ. Выполнены кровельные работы, проведена отделка фасада, установлены пластиковые окна. Проведены системы водоснабжения и канализации, выполнен монтаж системы отопления, установлена система кондиционирования. В настоящее время завершаются настройка видеонаблюдения, электромонтажные работы, сборка и установка мебели. До конца мая планируется завершение благоустройства перрона.
«Обновлённый вокзал г. Макинска будет соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности, обеспечивая качественное обслуживание пассажиров. Суточный пассажиропоток составит порядка 250 человек в сутки. В модернизации вокзалов региона задействованы две подрядные организации», - подчеркнул Марат Ахметжанов.
К слову, в регионе проводится реконструкция 16 вокзалов, из них на 7 объектах выполнено более 90% работ.
Как отметил Нурлан Сауранбаев, за годы независимости впервые проводится масштабная реконструкция вокзалов, многие из которых не были охвачены капитальным ремонтом с ввода в эксплуатацию. Всего по республике будут полностью обновлены 124 здания.
Также в ходе рабочей поездки осмотрены придорожные санитарные зоны.
В завершении поездки глава региона проверил готовность к паводкам в районном центре.
