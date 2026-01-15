16 января школьников и студентов колледжей Астаны переводят на дистанционку
Сегодня, 19:05
93Фото: BAQ.KZ – архив
В связи с ухудшением погодных условий 16 января 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в столичном Управлении образования.
Напомним, что 14 и 15 января школьники также учились онлайн из-за резкого похолодания, которой наблюдается в эти дни в Астане.
