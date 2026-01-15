  • 15 Января, 20:09

16 января школьников и студентов колледжей Астаны переводят на дистанционку

В связи с ухудшением погодных условий 16 января 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в столичном Управлении образования. 

Напомним, что 14 и 15 января школьники также учились онлайн из-за резкого похолодания, которой наблюдается в эти дни в Астане. 

 

