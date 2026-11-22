В Стамбуле 16 человек пострадали в результате отравления природным газом в жилом доме. Всех пострадавших доставили в больницу.

По данным Haber Global, происшествие случилось в девятиэтажном здании в районе Пендик. На место прибыли сотрудники полиции, бригады скорой помощи и специалисты газовой службы.

Остальных жильцов эвакуировали, а доступ в здание временно ограничили.

По факту происшествия проводится расследование.