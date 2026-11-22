16 жильцов девятиэтажного дома в Стамбуле госпитализировали из-за отравления газом
Остальных жителей здания эвакуировали, доступ в дом временно ограничили.
22 Ноября 2026, 17:36
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22 Ноября 2026, 17:3622 Ноября 2026, 17:36
101Фото: Haber Global
В Стамбуле 16 человек пострадали в результате отравления природным газом в жилом доме. Всех пострадавших доставили в больницу.
По данным Haber Global, происшествие случилось в девятиэтажном здании в районе Пендик. На место прибыли сотрудники полиции, бригады скорой помощи и специалисты газовой службы.
Остальных жильцов эвакуировали, а доступ в здание временно ограничили.
По факту происшествия проводится расследование.
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