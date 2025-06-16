Министерство здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел разрабатывает комплексную концепцию обеспечения общественного порядка в медицинских учреждениях, передает BAQ.KZ.

Цель — предотвратить проявления агрессии и случаи физического насилия в отношении медиков при исполнении ими служебных обязанностей.

По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, защита медицинских работников становится вопросом государственной важности.

"Каждый, кто посягает на жизнь и здоровье медицинского работника, должен быть строго наказан в соответствии с законом. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием или смягчением такой вины", — заявила министр во время визита в Караганду, где недавно было совершено нападение на детских врачей.

За последние пять лет в Казахстане зафиксировано порядка 160 случаев нападений на медиков с применением физической силы. Во многих из них врачи, фельдшеры и медсестры получили травмы различной степени тяжести.

Разрабатываемые меры безопасности будут дифференцированы в зависимости от профиля и уровня медучреждений, а также от потока пациентов. Это означает, что больницы скорой помощи, поликлиники и частные клиники получат разные алгоритмы защиты и технического оснащения.

В качестве пилота в Астане и Алматы уже внедряются идентификационные жетоны на сотрудниках скорой помощи. Это, по словам главы Минздрава, создаёт психологический барьер для потенциальных агрессоров.

Кроме того, во всех больницах и поликлиниках страны должны появиться тревожные кнопки, позволяющие оперативно вызвать охрану или полицию в случае инцидента.

В разработке новой концепции примут участие не только Минздрав и МВД, но и другие госорганы, а также местные исполнительные власти. Цель — выстроить межведомственное взаимодействие и обеспечить реальную, а не декларативную защиту медицинских работников.