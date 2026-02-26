По состоянию на 25 февраля 2026 года около 160 тысяч предпринимателей Астаны уже выбрали новый налоговый режим. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов города, передает BAQ.KZ.

Смена режима налогообложения происходит в рамках перехода на специальные налоговые режимы. До 1 марта 2026 года предприниматели обязаны подать уведомление о выборе подходящего режима. В противном случае они будут автоматически переведены на общеустановленный порядок налогообложения.

На сегодняшний день уведомления о смене налогового режима подали 159 869 налогоплательщиков столицы. Кроме того, 29 131 житель Астаны зарегистрировался в специальном режиме для самозанятых.

В Департаменте госдоходов призывают предпринимателей не откладывать выбор режима и завершить процедуру до установленного срока, чтобы избежать автоматического перевода на стандартное налогообложение.