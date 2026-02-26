160 тысяч налогоплательщиков Астаны уже определились с режимом
Сегодня 2026, 14:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:03Сегодня 2026, 14:03
122Фото: freepik.com
По состоянию на 25 февраля 2026 года около 160 тысяч предпринимателей Астаны уже выбрали новый налоговый режим. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов города, передает BAQ.KZ.
Смена режима налогообложения происходит в рамках перехода на специальные налоговые режимы. До 1 марта 2026 года предприниматели обязаны подать уведомление о выборе подходящего режима. В противном случае они будут автоматически переведены на общеустановленный порядок налогообложения.
На сегодняшний день уведомления о смене налогового режима подали 159 869 налогоплательщиков столицы. Кроме того, 29 131 житель Астаны зарегистрировался в специальном режиме для самозанятых.
В Департаменте госдоходов призывают предпринимателей не откладывать выбор режима и завершить процедуру до установленного срока, чтобы избежать автоматического перевода на стандартное налогообложение.
Самое читаемое
- Еще пять сел Актюбинской области присоединились к безалкогольной акции
- Пятиэтажка в Астане может рухнуть и похоронить под собой жильцов
- Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане
- Чиновника в ЗКО подозревают в изнасиловании школьницы: что говорят в МВД
- Кто рискует остаться с маленькой пенсией в Казахстане – ответ ЕНПФ