161 медобъект строят и ремонтируют в Казахстане: что планируют завершить до конца года
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В Казахстане до конца 2026 года планируют завершить строительство около 50 объектов здравоохранения. Всего сейчас строительство, реконструкция и капитальный ремонт ведутся на 161 объекте, сообщили BAQ.KZ в Министерстве здравоохранения.
Из общего числа 46 объектов строятся с нуля, 31 реконструируется, еще на 84 проводится капитальный ремонт.
С начала 2026 года уже построили и ввели в эксплуатацию пять объектов здравоохранения.
В число проектов, которые планируется завершить до конца года, входят и районные больницы, модернизируемые в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».
Какие крупные объекты планируют открыть
В Минздраве назвали несколько крупных проектов, завершение которых ожидается до конца 2026 года.
Среди них:
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Центр гематологии в Усть-Каменогорске;
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две поликлиники на 250 посещений в смену в микрорайонах Нурсая и Оркен в Атырау;
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поликлиника в селе Бесколь Северо-Казахстанской области;
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поликлиника на 500 посещений в смену в Талдыкоргане области Жетісу.
Как идет модернизация районных больниц
Отдельное направление связано с обновлением медицинской инфраструктуры в районах.
В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» предусмотрена модернизация 32 районных больниц.
«На сегодня завершена модернизация 12 районных больниц и по 20 районным больницам ведутся строительные работы», – сообщили в Министерстве здравоохранения.
Таким образом, работы продолжаются еще на 20 объектах из предусмотренных проектом 32 больниц.
Сколько средств выделено
В 2026 году на строительство объектов здравоохранения предусмотрено 108 млрд тенге из республиканского бюджета и специального государственного фонда.
Из этой суммы 55 млрд тенге направлены на модернизацию районных больниц в рамках национального проекта, еще 53 млрд тенге – на реализацию бюджетных инвестиционных проектов.
«Также на сегодня прорабатывается вопрос финансирования объектов здравоохранения за счет средств Фонда инфраструктурного развития», – сообщили в ведомстве.
Есть ли риск срыва сроков
BAQ.KZ также уточнил у Минздрава, сколько объектов строятся в соответствии с утвержденными графиками и по скольким уже есть отставание.
Однако конкретное количество объектов, где зафиксированы отклонения от сроков, в ведомстве не назвали.
«На сегодня акиматами регионов принимаются все меры для своевременного завершения строительства объектов здравоохранения в текущем году», – говорится в ответе министерства.
В Минздраве добавили, что ход строительства находится на мониторинге. Для контроля сроков проводятся совещания с участием акиматов, государственных органов и других участников проектов, а также выезды в регионы.
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