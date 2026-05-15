163 хозяйства попали под проверку в области Абай

В области Абай за два дня оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" выявили 74 административных правонарушения, передает BAQ.kz.

Рейды продлятся до 17 мая с участием сотрудников полиции и специалистов ветеринарной службы. Основное внимание правоохранители уделяют предупреждению скотокрадства, проверке хозяйств и контролю за реализацией мясной продукции.

В ходе проверок сотрудники криминальной полиции посетили 163 крестьянских хозяйства и 86 точек продажи мяса. Во время рейдов выявлялись нарушения, связанные с соблюдением правил содержания домашних животных и требований законодательства в сельской местности.

Кроме проверок, специалисты проводят профилактические беседы с жителями сёл, разъясняя меры безопасности и ответственность за правонарушения.

В полиции подчеркнули, что подобные мероприятия помогают не только предотвращать кражи скота, но и выявлять нарушения, влияющие на общественный порядок и безопасность в регионе.