163 хозяйства попали под проверку в области Абай
Рейды продлятся до 17 мая.
В области Абай за два дня оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" выявили 74 административных правонарушения, передает BAQ.kz.
Рейды продлятся до 17 мая с участием сотрудников полиции и специалистов ветеринарной службы. Основное внимание правоохранители уделяют предупреждению скотокрадства, проверке хозяйств и контролю за реализацией мясной продукции.
В ходе проверок сотрудники криминальной полиции посетили 163 крестьянских хозяйства и 86 точек продажи мяса. Во время рейдов выявлялись нарушения, связанные с соблюдением правил содержания домашних животных и требований законодательства в сельской местности.
Кроме проверок, специалисты проводят профилактические беседы с жителями сёл, разъясняя меры безопасности и ответственность за правонарушения.
В полиции подчеркнули, что подобные мероприятия помогают не только предотвращать кражи скота, но и выявлять нарушения, влияющие на общественный порядок и безопасность в регионе.
