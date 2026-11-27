Почти девять из каждых десяти теңге, выделенных на содействие занятости, уходят на субсидирование рабочих мест. На обучение людей новым профессиям остаётся 2%. Такой перекос выявила Высшая аудиторская палата, проверив, как государство регулирует рынок труда. Финансовые нарушения аудиторы оценили в 471 млн теңге.

Итоги аудита подвели на заседании под председательством Алихана Смаилова. Проверка охватила Министерство труда и социальной защиты населения, Комитет миграционной службы МВД, Центр развития трудовых ресурсов и региональные ведомства. Аудиторы изучили их работу с 2023 года по первое полугодие 2026 года.

Цифры на первый взгляд хорошие

По оценке ВАП, ситуация на рынке труда в этот период оставалась стабильной. С 2023 по 2025 год число занятых выросло почти на 239 тыс. человек, безработица снизилась с 4,7% до 4,6%.

За этими показателями аудиторы увидели проблемы с качеством занятости. Спрос на работников и предложение на рынке не совпадают, а механизмы госрегулирования работают с перебоями.

Деньги идут на субсидии, а не на навыки

В 2025 году на проверенные меры содействия занятости направили больше 163 млрд теңге. Около 145 млрд из них ушло на субсидируемые рабочие места, примерно 3,3 млрд на профессиональное обучение.

Трудоустроить социально уязвимых людей по-прежнему сложно. Аудиторы отдельно назвали людей с инвалидностью, детей-сирот и тех, кто состоит на учёте службы пробации.

Отчёты есть, результатов не видно

Одна из главных задач государства к 2029 году довести число качественных рабочих мест до 3,8 млн. По заключению ВАП, центральные и местные госорганы работают над ней несогласованно.

Минтруда не отслеживает в полной мере, как другие ведомства выполняют свои мероприятия. Из-за этого часть мер в отчётах значится выполненной, хотя реальный результат никто не подтвердил.

Прогнозы потребности в кадрах тоже вызвали вопросы. Актуальной методики и единых подходов нет, исходных данных не хватает. Опираться на такие прогнозы при подготовке специалистов и планировании мер занятости сложно.

Неизвестно, где осели переселенцы

В сфере трудовой миграции аудиторы нашли пробелы в учёте. Государство не отслеживает в полной мере, нашли ли работу переселенцы и кандасы, остались ли они в регионах, куда переехали, и работают ли по специальности. Поэтому оценить долгосрочный эффект программ переселения и то, насколько оправданы бюджетные расходы, трудно.

Информационные системы рынка труда работают с недостатками, ведомства плохо обмениваются данными. Часть показателей занятости аудиторы назвали недостаточно достоверными, единых правил сбора и проверки этих данных нет.

Национальная система квалификаций не успевает вовремя обновлять требования к специалистам. Платформенная занятость, то есть работа курьеров, таксистов и других исполнителей через приложения, растёт, а полноценного учёта и регулирования для неё до сих пор нет.

Итог проверки

Всего аудиторы выявили финансовые нарушения на 471 млн теңге и неэффективное планирование ещё на 519 млн теңге. Насчитали 476 процедурных нарушений и 91 системный недостаток.

По мнению ВАП, планирование и прогнозирование кадров нужно улучшить, меры занятости сделать адресными и привязать к реальным потребностям экономики и регионов. Ведомствам предстоит наладить управление трудовой миграцией, работать слаженнее и навести порядок в статистике. По итогам проверки выработаны рекомендации, их выполнение палата возьмёт на контроль.