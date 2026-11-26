На международной конференции Al Journey 2026 («Путешествие в мир искусственного интеллекта») в Москве президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина поприветствовал робот по имени Грин. Он рассказал, каким новым навыкам научился за последний год.

По словам робота, его конструкцию усовершенствовали: теперь он может свободнее двигать руками и другими частями тела, выполнять более сложные действия и справляться с большим количеством задач.

За год я сильно изменился. В моем новом теле стало больше степеней свободы, а вместе с ними расширился и спектр возможностей. Теперь мне по плечу более сложные задачи, и список профессий, которые я могу освоить, продолжает расти, — рассказал Грин.

Он также объяснил, что все роботы его семейства работают на основе общего искусственного интеллекта. Это значит, что если один робот научится выполнять новую задачу, остальные тоже смогут использовать этот навык. Иными словами, учится один — новые знания получают все.

Напомним, 25 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом по приглашению Владимира Путина. Перед участием в конференции главы государств осмотрели тематическую выставку, посвящённую искусственному интеллекту.