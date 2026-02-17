164 преступления торговли людьми выявлены в Казахстане в 2025 году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми под председательством Министра Аскарбека Ертаева, передает BAQ.KZ.
На встрече подведены итоги работы за 2025 год и обсуждена передача председательства Министерству внутренних дел РК.
По данным МВД РК, в прошлом году зарегистрировано 164 преступления, связанных с торговлей людьми. В рамках операции «STOP трафик» проведены рейды, а Пограничной службой КНБ пресечено 29 каналов незаконной миграции. В международных аэропортах Астаны и Алматы предотвращён незаконный вывоз трёх несовершеннолетних казахстанцев.
Аскарбек Ертаев отметил, что за 2025 год специальные социальные услуги получили 171 жертва торговли людьми: 94 мужчины, 52 женщины и 25 детей, включая 93 иностранцев. Пострадавшим предоставлялись временное жильё, медицинская и психологическая помощь, помощь в трудоустройстве и восстановлении документов.
В ходе заседания также обозначены ключевые задачи для дальнейшей работы:
-
цифровизация и интеграция информационных систем для мониторинга каждой жертвы;
-
развитие инфраструктуры кризисных центров;
-
усиление защиты детей, включая предотвращение незаконного вывоза за рубеж;
-
подготовка нового Плана мероприятий Правительства на 2027–2029 годы.
Полномочия председателя МВК официально переданы Министерству внутренних дел РК сроком на два года.
Самое читаемое
- ТЭЦ-3 в Астане: как новая станция закрыла дефицит тепла и что даст вторая очередь
- Оплата после ввода объекта: в Казахстане закрутили гайки на стройках за госсчёт
- Во вторник произойдет первое солнечное затмение 2026 года
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане
- Стало известно, какая пенсия будет у казахстанцев в 2030 году