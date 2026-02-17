В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми под председательством Министра Аскарбека Ертаева, передает BAQ.KZ.

На встрече подведены итоги работы за 2025 год и обсуждена передача председательства Министерству внутренних дел РК.

По данным МВД РК, в прошлом году зарегистрировано 164 преступления, связанных с торговлей людьми. В рамках операции «STOP трафик» проведены рейды, а Пограничной службой КНБ пресечено 29 каналов незаконной миграции. В международных аэропортах Астаны и Алматы предотвращён незаконный вывоз трёх несовершеннолетних казахстанцев.

Аскарбек Ертаев отметил, что за 2025 год специальные социальные услуги получили 171 жертва торговли людьми: 94 мужчины, 52 женщины и 25 детей, включая 93 иностранцев. Пострадавшим предоставлялись временное жильё, медицинская и психологическая помощь, помощь в трудоустройстве и восстановлении документов.

В ходе заседания также обозначены ключевые задачи для дальнейшей работы:

цифровизация и интеграция информационных систем для мониторинга каждой жертвы;

развитие инфраструктуры кризисных центров;

усиление защиты детей, включая предотвращение незаконного вывоза за рубеж;

подготовка нового Плана мероприятий Правительства на 2027–2029 годы.

Полномочия председателя МВК официально переданы Министерству внутренних дел РК сроком на два года.