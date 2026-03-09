17 человек оказались заблокированы на трассе в Костанайской области из-за метели
В заторе оказались семь автомобилей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Костанайской области на автодороге Костанай – Введенка из-за сильной метели и снежных заносов несколько автомобилей оказались заблокированы на трассе, передает BAQ.KZ.
По данным спасателей, возле села имени Павлова сотрудники МЧС обнаружили автомобили, застрявшие в снежных переметах. Из одного из них эвакуировали беременную женщину с маленьким ребенком — их благополучно доставили в Костанай. Остальные водители и пассажиры от эвакуации отказались, решив дождаться улучшения погодных условий в своих машинах.
Позже спасательная операция развернулась на этом же участке дороги в районе села Майалап. Здесь из-за сильных снежных заносов в заторе оказались семь автомобилей, в которых находились 17 человек.
С помощью спецтехники, предоставленной частной организацией, спасателям удалось расчистить дорогу. После этого автомобили отбуксировали на очищенный участок трассы, и водители смогли продолжить путь самостоятельно.
В результате происшествия никто не пострадал, медицинская помощь людям не потребовалась.
Самое читаемое
- В одной из больниц Алматинской области впервые провели операции по стентированию
- Власти Ирана разработали операцию "Безумец" против США и Израиля
- Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте
- Королева чистоты: как санитарка создала крупную клининговую компанию в Казахстане
- Трассы в Павлодарской и Абайской областях открыты