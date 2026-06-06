Аким Алматы проверил ход благоустройства районов города
В микрорайоне Алтын бесік ведется реконструкция сквера по ул. Трудовая в рамках программы «Бюджет народного участия».
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Аким Алматы в ходе рабочего объезда ознакомился с ходом благоустройства и реализацией городских проектов в Ауэзовском районе.
В микрорайоне Аксай-4 Дархан Сатыбалды посетил обновленную пешеходную зону. Здесь высадили 445 деревьев и кустарников, установили детские и спортивные площадки, камеры видеонаблюдения, систему автоматического полива и уличную мебель.
В микрорайоне Алтын бесік ведется реконструкция сквера по ул. Трудовая в рамках программы «Бюджет народного участия». После завершения работ здесь появятся обновленные пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, футбольное поле, скейт-зона и волейбольная площадка. Также предусмотрено дополнительное озеленение территории.
В ходе объезда были рассмотрены вопросы дальнейшего благоустройства, содержания общественных пространств, развития инфраструктуры и улучшения городской среды.
По итогам проверки профильным службам поручено обеспечить качественную реализацию всех запланированных работ.
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