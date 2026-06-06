В Костанайской области запущено крупное мебельное производство
По итогам 2025 года мебельная отрасль области выпустила продукции почти на 5 млрд тенге.
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В Костанайской области введено в эксплуатацию современное мебельное производство. Новый проект способствует развитию промышленности региона, созданию рабочих мест и укреплению позиций отечественных производителей.
Предприятие специализируется на выпуске серийной корпусной мебели и МДФ-фасадов. Общая площадь производственных и складских помещений превышает 12 тысяч квадратных метров, на производстве занято 120 человек.
Проект реализован при поддержке государства. Современные автоматизированные линии позволяют предприятию входить в число крупнейших мебельных производств страны.
По итогам 2025 года мебельная отрасль области выпустила продукции почти на 5 млрд тенге. В первом квартале 2026 года объем производства достиг 1,4 млрд тенге, увеличившись на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В перспективе планируется дальнейшее расширение производства и географии поставок.
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