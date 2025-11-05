В Индии за последние два дня произошли две крупные железнодорожные катастрофы, унёсшие жизни 17 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Трагедии случились в штатах Чхаттисгарх и Уттар-Прадеш, сообщают местные власти.

В первом случае, в районе Биласпура штата Чхаттисгарх, пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. По последним данным, в результате аварии погибли 11 человек, ещё 20 получили ранения различной степени тяжести. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, чтобы эвакуировать пострадавших и расчистить пути. После завершения аварийно-восстановительных работ движение поездов на участке было восстановлено.

Представители управления индийских железных дорог заявили о начале официального расследования причин трагедии. Власти пообещали оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших. "Мы выясняем все обстоятельства происшествия и обеспечим поддержку всем, кто пострадал в этой катастрофе", — отметили в ведомстве.

Тем временем, утром следующего дня, ещё один трагический инцидент произошёл в районе Мирзапур штата Уттар-Прадеш. По данным газеты Hindustan Times, поезд сбил группу пешеходов, переходивших железнодорожные пути. В результате на месте погибли шесть человек.

Информация о раненых пока не поступала, однако местные власти уже инициировали проверку происшествия и призвали граждан соблюдать меры безопасности на железнодорожных переходах.

Железнодорожные аварии в Индии, где ежедневно поезда перевозят миллионы пассажиров, остаются одной из самых острых проблем транспортной системы страны. Эксперты вновь напомнили о необходимости модернизации инфраструктуры и усиления контроля за безопасностью движения.