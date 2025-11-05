17 человек погибли в железнодорожных авариях в Индии
Столкновение поездов и наезд на пешеходов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Индии за последние два дня произошли две крупные железнодорожные катастрофы, унёсшие жизни 17 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
Трагедии случились в штатах Чхаттисгарх и Уттар-Прадеш, сообщают местные власти.
В первом случае, в районе Биласпура штата Чхаттисгарх, пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. По последним данным, в результате аварии погибли 11 человек, ещё 20 получили ранения различной степени тяжести. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, чтобы эвакуировать пострадавших и расчистить пути. После завершения аварийно-восстановительных работ движение поездов на участке было восстановлено.
Представители управления индийских железных дорог заявили о начале официального расследования причин трагедии. Власти пообещали оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших. "Мы выясняем все обстоятельства происшествия и обеспечим поддержку всем, кто пострадал в этой катастрофе", — отметили в ведомстве.
Тем временем, утром следующего дня, ещё один трагический инцидент произошёл в районе Мирзапур штата Уттар-Прадеш. По данным газеты Hindustan Times, поезд сбил группу пешеходов, переходивших железнодорожные пути. В результате на месте погибли шесть человек.
Информация о раненых пока не поступала, однако местные власти уже инициировали проверку происшествия и призвали граждан соблюдать меры безопасности на железнодорожных переходах.
Железнодорожные аварии в Индии, где ежедневно поезда перевозят миллионы пассажиров, остаются одной из самых острых проблем транспортной системы страны. Эксперты вновь напомнили о необходимости модернизации инфраструктуры и усиления контроля за безопасностью движения.
Самое читаемое
- Сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Казахстане в 2025 году
- Рост почти 80% за год: ломбарды в Казахстане заработали больше банков?
- Женщина зарезала сожителя в Акмолинской области
- 12-летняя девочка попала под колёса авто на пешеходном переходе в Алматы
- В КФФ прокомментировали смерть казахстанского футболиста