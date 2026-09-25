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17 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Анталье

В аварии столкнулись туристический автобус, грузовик и легковой автомобиль.

25 Сентября 2026, 04:08
АВТОР
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Haber Global 25 Сентября 2026, 04:08
25 Сентября 2026, 04:08
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Фото: Haber Global

В турецкой Анталье произошло массовое ДТП с участием туристического автобуса, грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали 17 человек.

Как передаёт Haber Global, после столкновения на место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Всех пострадавших доставили в близлежащие медицинские учреждения.

По факту аварии начато расследование. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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