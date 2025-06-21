Число пострадавших в результате ракетного обстрела, предположительно нанесённого со стороны Ирана, достигло 17 человек, передает BAQ.KZ. Об этом сегодня, 20 июня, сообщила пресс-служба израильской скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA). По словам медиков, среди раненых - трое в тяжёлом состоянии, включая 16-летнего подростка, получившего травмы при прямом попадании ракеты в Хайфе. Ещё 14 человек пострадали легко.

Обломки ракет зафиксированы также в районе Дан и пустыне Негев. К счастью, в этих местах они упали на незастроенные участки, что позволило избежать дополнительных жертв.

Спасательные службы продолжают дежурить в усиленном режиме, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Израильские власти пока не озвучили официальную реакцию, однако по данным местных СМИ, система ПВО действовала частично, отражая лишь часть угроз.