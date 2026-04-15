В Астана усилили меры по выявлению и пресечению попрошайничества и навязчивого поведения в общественных местах, передает BAQ.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

Как сообщили в ведомстве, работа ведется на системной основе - правоохранители оперативно реагируют на подобные правонарушения и проводят регулярные рейды.

Что считается нарушением

В полиции напомнили, что назойливое обращение к гражданам в общественных местах с целью продажи товаров, оказания услуг, гадания или попрошайничества, если человек не является предпринимателем, считается административным правонарушением.

«Любое назойливое обращение к гражданам в общественных местах с целью покупки, продажи, обмена товаров или услуг, а также попрошайничества - это нарушение закона», - подчеркнули в департаменте.

Кто чаще нарушает

По данным полиции, нередко к таким правонарушениям причастны иностранные граждане.

В ходе проверок сотрудники устанавливают личности, проверяют законность пребывания в стране и при необходимости принимают меры - вплоть до выдворения.

С начала года за попрошайничество и приставание к гражданам задержаны 17 иностранных граждан. В отношении них составлены административные протоколы, а по ряду случаев судами уже приняты решения о выдворении.

Где фиксируют чаще всего

Наиболее часто подобные случаи происходят в местах массового скопления людей - возле торговых центров, рынков и городских парков.

Работа ведется не только по обращениям граждан, но и в рамках профилактических мероприятий, таких как «Мигрант» и «Нелегал».

Отдельное внимание детям

Особое внимание уделяется защите несовершеннолетних.

С начала года более 80 иностранных детей были доставлены в Центр поддержки детей из-за фактов безнадзорности и попрошайничества.

Если в такие действия вовлекаются дети, к ответственности привлекаются их законные представители. В текущем году по этой статье уже наказаны 10 человек.

Что просят у жителей

В полиции подчеркивают, что борьба с попрошайничеством направлена на обеспечение безопасности и порядка в городе.

Жителей и гостей столицы просят не поощрять такие действия и сообщать о подобных фактах, особенно если речь идет о вовлечении детей.