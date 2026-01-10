17 инвестиционных проектов запустят в ЗКО
Будет создано более 1 500 рабочих мест.
В Казахстане внедрён новый механизм привлечения инвестиций "Плата за доступность", направленный на ускоренное развитие индустриальных зон и создание устойчивых условий для долгосрочного присутствия инвесторов, передаёт BAQ.KZ.
Пилотный проект реализуется в Западно-Казахстанской области на территории индустриальной зоны "Центр трансграничной торговли "Евразия"", где планируется запуск 17 инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов.
Новый механизм предусматривает строительство инженерной инфраструктуры за счёт инвестора с последующим поэтапным возмещением затрат участниками индустриальной зоны и государством после ввода объектов в эксплуатацию. Такой подход позволяет сократить сроки запуска производств, снизить нагрузку на бюджет и обеспечить инфраструктуру, соответствующую международным стандартам.
Внедрение механизма "Плата за доступность" формирует понятные и предсказуемые условия для инвестиций, ориентированные на результат и масштабирование.
В рамках запуска пилотного проекта подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом Западно-Казахстанской области в лице главы региона Наримана Турегалиева и АО НК Kazakh Invest в лице председателя правления Султангали Кинжакулова. Документ закрепляет взаимодействие сторон по привлечению инвесторов и реализации проектов на территории индустриальной зоны.
Kazakh Invest выступит оператором индустриальной зоны и обеспечит сопровождение инвесторов, внедрение лучших международных практик управлении и координации проектов.
По итогам работы Kazakh Invest привлечённые компании вошли в утверждённую Дорожную карту по реализации 17 инвестиционных проектов на сумму около 370 млн долларов США с созданием более 1 500 рабочих мест. Планируется запуск производств в сферах строительных материалов, металлоконструкций, химической и лёгкой промышленности, промышленной инфраструктуры и энергетики, индустриально-логистических услуг.
Западно-Казахстанская область выбрана для пилота как регион с развитой газовой и транспортной инфраструктурой, выгодным географическим положением и высоким транзитным потенциалом.
По итогам реализации пилотного проекта механизм "Плата за доступность" планируется масштабировать в других регионах Казахстана.
Реализация проекта обеспечит региону приток инвестиций, создание новых рабочих мест, рост налоговой базы и развитие современной промышленной инфраструктуры.
