Российскую туристку задержали в ОАЭ по делу о контрабанде наркотиков

В ОАЭ задержали туристку из России по подозрению в попытке ввоза крупной партии наркотиков. По информации Telegram-канала Mash, девушке может грозить суровое наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

Сообщается, что жительница Ивановской области прилетела в Эмираты вместе со знакомым из Великобритании. По словам родственников, поездка была связана с продлением визы в Таиланде, где россиянка работала танцовщицей и планировала вернуться домой в августе.

Семья задержанной утверждает, что оформление багажа происходило без ее участия. По их версии, британский знакомый использовал паспорт девушки для регистрации чемодана, в котором позднее были обнаружены запрещенные вещества.

По данным источника, перед вылетом из аэропорта Бангкока один из спутников мужчины передал россиянке небольшой черный чемодан, заявив, что внутри находится оборудование для дайвинга.

После прибытия в Дубай сотрудники аэропорта провели досмотр багажа и обнаружили около 17 килограммов каннабиса. В результате были задержаны как россиянка, так и сопровождавший ее гражданин Великобритании.

В посольстве РФ в ОАЭ родственникам подтвердили факт ареста. Семья наняла адвоката, который запросил записи камер видеонаблюдения из аэропорта Бангкока, а также результаты экспертиз и отпечатки пальцев с багажа.

Согласно законодательству ОАЭ, за контрабанду и распространение наркотических веществ предусмотрены длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения и смертной казни.