17 казахстанцев спасли из трудового рабства за рубежом

С начала 2026 года при содействии казахстанских дипломатических представительств удалось вернуть на родину 17 граждан Казахстана, оказавшихся в ситуации незаконного удержания и трудовой эксплуатации в странах Азии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает BAQ.KZ.

Как заманивают в трудовые ловушки

Основная часть подобных обращений связана с отдельными регионами Мьянмы, Лаоса и Камбоджи. По данным МИД, граждан чаще всего вовлекают в такие схемы через объявления о высокооплачиваемой работе, которые распространяются в социальных сетях и на различных интернет-платформах.

При этом в ряде случаев Таиланд и Вьетнам используются как транзитные страны.

Сколько граждан удалось вернуть домой

Как сообщили в ведомстве, с 2022 по 2025 год при содействии Посольства Казахстана в Таиланде из Мьянмы были возвращены 49 граждан. Кроме того, по состоянию на 20 мая 2026 года удалось обеспечить возвращение еще 5 казахстанцев.

Также помощь в возвращении граждан оказало Посольство Казахстана во Вьетнаме. Благодаря работе дипломатов домой вернулись 8 казахстанцев из Камбоджи и 4 гражданина из Лаоса.

Отметим, что за последние несколько лет казахстанские загранучреждения помогли вернуться домой десяткам граждан, столкнувшимся с незаконным удержанием и трудовой эксплуатацией за границей.

Как не попасть на уловки

В ведомстве призвали казахстанцев внимательно относиться к предложениям о работе за рубежом. Перед поездкой рекомендуется тщательно проверять работодателей и посредников, не передавать личные документы третьим лицам и соблюдать меры безопасности при выезде за границу.