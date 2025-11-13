Казахстанские правоохранительные органы сообщили об экстрадиции гражданина Казахстана, который 17 лет находился в международном розыске за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, передаёт BAQ.KZ.

Доставку подозреваемого из Литовской Республики обеспечили Генеральная прокуратура, МВД РК и Министерство иностранных дел.

Согласно материалам следствия, в 2007 году подозреваемый вместе с сообщником прибыл в Алматы с целью незаконного обогащения. Их преступная деятельность привела к конфликту с другими представителями криминальной среды, в ходе которого они решили убить одного из оппонентов.

19 мая 2008 года злоумышленники подкараулили жертву во дворе её дома и произвели несколько выстрелов из пистолета, последний из которых оказался смертельным — в затылок. Мужчина скончался на месте.

После совершения преступления один из фигурантов был задержан и осужден, тогда как второй скрылся, сменив анкетные данные, и уехал в Европу. В августе 2025 года его задержали при пересечении границы Литвы.

По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана подозреваемый был экстрадирован на родину и помещён в следственный изолятор.

За совершённые преступления законодательством Республики Казахстан предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.