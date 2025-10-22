В Казахстане начали возбуждать уголовные дела по новой статье Уголовного кодекса, касающейся так называемого "дропперства" — передачи банковских карт, счетов и других платёжных инструментов третьим лицам за вознаграждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Нововведение вступило в силу 16 сентября 2025 года, после подписания закона Президентом РК в рамках оптимизации уголовного законодательства. Цель — усилить кибербезопасность и перекрыть каналы незаконного обналичивания денег, часто использующие доверчивых граждан в качестве посредников.

С момента вступления закона в силу по статье 232-1 УК уже возбуждено семь уголовных дел. В одном из случаев, зарегистрированном в Астане, фигурантом оказался несовершеннолетний: семнадцатилетний подросток передал реквизиты своего банковского счёта мошенникам, рассчитывая на вознаграждение. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ответственность по данной статье распространяется и на иностранных граждан, в том числе тех, кто предоставляет свои счета из-за границы. Однако предусмотрена и правовая защита для тех, кто добровольно сообщает о своём участии в подобных схемах и содействует раскрытию преступления — такие граждане освобождаются от ответственности.