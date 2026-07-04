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17-летний шахматист из ВКО стал международным гроссмейстером

Алдияр Ансат преодолел рейтинговую отметку в 2500 пунктов на турнире Aktobe Open и выполнил все требования для присвоения высшего шахматного звания.

Сегодня 2026, 16:17
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 16:17
Сегодня 2026, 16:17
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Фото: Pixabay.com

17-летний шахматист из Восточно-Казахстанской области Алдияр Ансат официально выполнил все необходимые требования для присвоения звания международного гроссмейстера. Об этом сообщили в акимате региона.

Решающим этапом стал турнир Aktobe Open, по итогам которого спортсмен преодолел рейтинговую отметку в 2500 пунктов, завершив выполнение всех нормативов, необходимых для получения высшего шахматного звания.

Алдияр Ансат считается одним из наиболее титулованных молодых шахматистов Казахстана. В шесть лет он стал самым юным кандидатом в мастера спорта страны, в 11 лет получил звание мастера FIDE, в 13 лет стал международным мастером, а в 15 лет — самым молодым заслуженным мастером спорта Республики Казахстан.

Одним из наиболее значимых достижений в карьере шахматиста стала победа сразу в двух возрастных категориях на чемпионате Казахстана. В возрасте 10 лет он завоевал золотые медали среди спортсменов до 12 и до 14 лет. Спустя пять лет Алдияр стал чемпионом Казахстана среди мужчин.

В акимате отметили, что выполнение норматива международного гроссмейстера стало результатом многолетней подготовки, успешных выступлений на международных турнирах и стабильного роста спортивного мастерства.

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