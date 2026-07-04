17-летний шахматист из ВКО стал международным гроссмейстером
Алдияр Ансат преодолел рейтинговую отметку в 2500 пунктов на турнире Aktobe Open и выполнил все требования для присвоения высшего шахматного звания.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
17-летний шахматист из Восточно-Казахстанской области Алдияр Ансат официально выполнил все необходимые требования для присвоения звания международного гроссмейстера. Об этом сообщили в акимате региона.
Решающим этапом стал турнир Aktobe Open, по итогам которого спортсмен преодолел рейтинговую отметку в 2500 пунктов, завершив выполнение всех нормативов, необходимых для получения высшего шахматного звания.
Алдияр Ансат считается одним из наиболее титулованных молодых шахматистов Казахстана. В шесть лет он стал самым юным кандидатом в мастера спорта страны, в 11 лет получил звание мастера FIDE, в 13 лет стал международным мастером, а в 15 лет — самым молодым заслуженным мастером спорта Республики Казахстан.
Одним из наиболее значимых достижений в карьере шахматиста стала победа сразу в двух возрастных категориях на чемпионате Казахстана. В возрасте 10 лет он завоевал золотые медали среди спортсменов до 12 и до 14 лет. Спустя пять лет Алдияр стал чемпионом Казахстана среди мужчин.
В акимате отметили, что выполнение норматива международного гроссмейстера стало результатом многолетней подготовки, успешных выступлений на международных турнирах и стабильного роста спортивного мастерства.
Самое читаемое
- Под удар беспилотников попал один из крупнейших НПЗ "Лукойла"
- Насколько эффективна автобусная полоса на улице Саина в Алматы — мнение урбаниста
- Самолет Air Astana не смог приземлиться в Астане и вернулся в Алматы
- Новые военные объекты открыли в Актюбинской области
- Умер известный казахстанский писатель и журналист Жанузак Аязбеков