В Казахстане в ближайшие четыре года планируется повышение заработных плат в ряде отраслей. О том, кого именно затронут меры, направленные на рост доходов населения, Министерство национальной экономики рассказало в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, разработанный Правительством Комплексный план по повышению доходов населения на 2026-2029 годы предусматривает меры по сокращению разрыва в уровне оплаты труда, а также повышению минимальной и средней заработной платы в отдельных секторах экономики.

В частности, планируется повысить зарплаты производственного персонала организаций коммунальной сферы – электро- и теплоэнергетики, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Одновременно предполагается сократить межотраслевой разрыв в уровне оплаты труда работников этих направлений.

Отдельные меры предусмотрены и для сельского хозяйства.

«В план также включено повышение доходов работников сельскохозяйственной отрасли. Это предполагается обеспечить за счет модернизации производства, внедрения новых технологий, повышения производительности труда и развития кооперации», – говорится в официальном ответе Министерства национальной экономики.

Кроме того, предусмотрены меры социального партнерства под председательством акимов регионов с участием руководителей крупных промышленных предприятий.

В рамках этой работы предполагается закреплять повышение заработной платы производственного персонала в коллективных договорах предприятий. Рост зарплат должен быть на 2-3 процентных пункта выше уровня инфляции.

Как уточнили в министерстве, меры по увеличению оплаты труда также охватят крупные и средние предприятия, торговые сети, а также сферы государственной и гражданской службы.

В целом, в 2026-2029 годах повышение доходов планируется обеспечить как через прямой рост заработных плат в отдельных отраслях, так и за счет увеличения производительности труда и договоренностей между государством, работодателями и работниками.