В ночь с 31 декабря на 1 января 2025 года в медицинских организациях Алматинской области на свет появились 17 новорождённых. Из них 12 мальчиков и 5 девочек, передаёт BAQ.KZ.

Все роды прошли в плановом режиме, без чрезвычайных ситуаций. Медицинская помощь оказывалась круглосуточно, в соответствии с установленными стандартами. Матери и новорождённые находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное.

Для сравнения, в аналогичную новогоднюю ночь прошлого года — с 31 декабря на 1 января 2024 года — в Алматинской области родилось 11 детей. Таким образом, в текущем году количество новорождённых в новогоднюю ночь увеличилось на 6 детей, что свидетельствует о положительной динамике рождаемости в регионе.

Отмечается, что в праздничные дни родильные дома и перинатальные центры Алматинской области работали в усиленном режиме. Дежурство медицинского персонала было организовано в полном объёме, что позволило обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи роженицам и новорождённым.

В Управлении здравоохранения Алматинской области подчеркнули, что вопросы охраны материнства и детства остаются одним из приоритетных направлений, а все необходимые условия для безопасных родов и послеродового ухода созданы.