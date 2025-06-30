Высшая аудиторская палата РК завершила государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на воспитание и подготовку спортсменов. Итоги проверки показали серьёзные проблемы в управлении спортивной отраслью, передает BAQ.KZ.

Согласно отчёту ВАП, за период с 2021 по 2024 годы расходы на развитие спорта в Казахстане выросли в два раза — с 153 до 315 миллиардов тенге. При этом выявлены нарушения и неэффективные траты на общую сумму около 17 миллиардов тенге.

Из них: финансовые нарушения — 348 млн тенге, неэффективное планирование — 2,8 млрд тенге, неэффективное использование средств — 13,7 млрд тенге.

Аудиторы зафиксировали 56 системных недостатков и 270 процедурных нарушений. В Минтуризма и спорта отмечают, что количество занимающихся спортом в стране растёт и уже превысило 8,4 млн человек (40% населения), однако результаты госаудита ставят под сомнение эффективность расходования средств.

Особое внимание эксперты обратили на следующие проблемы:

Отсутствие системного подхода к развитию спорта высших достижений: с 1991 года приняты три концепции, четыре госпрограммы и один комплексный план, но многие задачи так и не были реализованы.

Недостаток программ подготовки по олимпийским видам спорта: по 19 из 46 летних олимпийских дисциплин в стране отсутствуют программы подготовки спортсменов.

Перекос в финансировании: по ряду неолимпийских видов спорта выделялось больше средств, чем на олимпийские дисциплины.

Низкая эффективность затрат: по 11 видам спорта за три года не завоёвано ни одной медали при затратах около 4 млрд тенге.

Слабая научно-методическая база и отсутствие современных исследований в сфере спорта.

Отдельный блок замечаний касается выплат сотрудникам "Дирекции развития спорта": с 2021 по 2024 год на премии было потрачено свыше 3,5 млрд тенге, причём часть средств выплачивалась даже сотрудникам, не причастным к учебно-тренировочному процессу.

Кроме того, аудиторы выявили, что по шести олимпийским видам спорта вообще не утверждены целевые программы, а по пяти видам казахстанские спортсмены даже не участвовали в отборочных турнирах на Олимпиаду.

По итогам аудита материалы направлены в уполномоченные органы для рассмотрения вопроса об административной ответственности. Всего к рассмотрению передано 157 материалов.

Высшая аудиторская палата призвала Министерство туризма и спорта срочно устранить выявленные недостатки и повысить эффективность использования бюджетных средств.