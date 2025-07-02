17 миллиардов на ветер: Минспорта ответило на критику аудиторов
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Министерство туризма и спорта Казахстана прокомментировало итоги аудита Высшей аудиторской палаты (ВАП), которая ранее выявила нарушения на сумму порядка 17 миллиардов тенге при подготовке спортсменов, передает BAQ.KZ.
В ведомстве подчеркнули, что проверка проходила в рабочем порядке и при полном взаимодействии, все необходимые материалы аудиторам были предоставлены, а часть замечаний была устранена уже в ходе проверки.
Аудит охватывал период с сентября 2021 года по декабрь 2024 года.
В Минспорта уточнили, что отражённая в отчёте сумма касается "системных вопросов планирования, контроля и оценки эффективности расходов" в целом по отрасли.
"Принятые 16 июня 2025 года изменения в закон о физической культуре и спорте направлены, в том числе, на устранение подобных рисков", – заявили в министерстве.
Также ведомство сообщило, что совместно с ВАП утвержден план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Он включает как управленческие шаги, так и нормативные изменения.
Работа по устранению всех замечаний продолжается, заверили в Минспорта.
Напомним, по итогам аудита были зафиксированы следующие виды нарушений:
- финансовые нарушения – на 348 млн тенге;
- неэффективное планирование – на 2,8 млрд тенге;
- неэффективное использование средств – на 13,7 млрд тенге.
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