Министерство туризма и спорта Казахстана прокомментировало итоги аудита Высшей аудиторской палаты (ВАП), которая ранее выявила нарушения на сумму порядка 17 миллиардов тенге при подготовке спортсменов, передает BAQ.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что проверка проходила в рабочем порядке и при полном взаимодействии, все необходимые материалы аудиторам были предоставлены, а часть замечаний была устранена уже в ходе проверки.

Аудит охватывал период с сентября 2021 года по декабрь 2024 года.

В Минспорта уточнили, что отражённая в отчёте сумма касается "системных вопросов планирования, контроля и оценки эффективности расходов" в целом по отрасли.

"Принятые 16 июня 2025 года изменения в закон о физической культуре и спорте направлены, в том числе, на устранение подобных рисков", – заявили в министерстве.

Также ведомство сообщило, что совместно с ВАП утвержден план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Он включает как управленческие шаги, так и нормативные изменения.

Работа по устранению всех замечаний продолжается, заверили в Минспорта.

Напомним, по итогам аудита были зафиксированы следующие виды нарушений: