В ответ на поручение Президента по стабилизации экономики правительство предложило меры, направленные на приостановку роста тарифов и цен на бензин, а также на сохранение льготного налогового режима для предпринимателей, что позволит поддержать малый и средний бизнес и снизить риски перехода в теневую экономику, передаёт BAQ.KZ.

Как решение сохранить льготы повлияет на предпринимателей и почему это важно для стабильности их деятельности, рассказал депутата Мажилиса Айтуар Кошмамбетов.