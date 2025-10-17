1,7 миллионов предпринимателей останутся на льготном налоговом режиме — депутат
В ответ на поручение Президента по стабилизации экономики правительство предложило меры, направленные на приостановку роста тарифов и цен на бензин, а также на сохранение льготного налогового режима для предпринимателей, что позволит поддержать малый и средний бизнес и снизить риски перехода в теневую экономику, передаёт BAQ.KZ.
Как решение сохранить льготы повлияет на предпринимателей и почему это важно для стабильности их деятельности, рассказал депутата Мажилиса Айтуар Кошмамбетов.
"Правительство представило свои предложения, затрагивающие несколько ключевых вопросов. В первую очередь речь идет о приостановке роста тарифов и цен на бензин. Также было решено не ограничивать предпринимателей, имеющих право на льготный налоговый режим. То есть почти 1,7 миллионов предпринимателей смогут продолжать работать на упрощённой системе налогообложения. Мы поддерживаем это решение, потому что оно позволяет сохранить привычный порядок ведения бизнеса, который крайне важен для стабильности предпринимательской деятельности.
Для многих предпринимателей вопрос не в размере налога, а в привычном образе жизни. Классический предприниматель, привыкший к определённому режиму, должен иметь возможность продолжать работу без резких изменений. Если этот порядок нарушится, есть риск, что предприниматели закроют свои предприятия или уйдут в теневую экономику, что может негативно повлиять на рынок и социальную стабильность.
При этом удержание тарифов и цен на сегодня является временной мерой. Экономисты предупреждают, что это решение нельзя применять в долгосрочной перспективе. В будущем тарифы должны регулироваться естественным образом, но для этого требуется определённая экономическая ситуация. Сейчас таких условий нет. Поэтому важно рассматривать эти шаги как временную поддержку, которая позволяет предпринимателям сохранить свою деятельность и одновременно сдерживать рост цен", — отметил он.
