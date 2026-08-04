1,7 млн камер следят, куда вы выбрасываете мусор
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С начала года за нарушения экологического и санитарного законодательства к ответственности привлекли более 247 тыс. человек. Отдельно наказали 407 должностных лиц.
Вторая цифра важна не меньше первой. За свалку отвечают не только те, кто ее устроил, но и те, кто должен был не допустить.
Всего полицейские выявили 1 578 стихийных свалок. Ликвидированы 954.
Разница объясняется распределением ролей. Полиция свалку находит и фиксирует, а убирают ее местные исполнительные органы. Чтобы это происходило, в их адрес внесли 1 035 представлений об устранении нарушений. Еще 324 материала ушли в уполномоченные органы.
Находят нарушителей камеры. В Казахстане их 1,7 млн, из них 621 тыс. подключена к центрам оперативного управления и дежурным частям полиции. Камера фиксирует момент выброса, дальше устанавливают личность и принимают меры.
Покрытие продолжают наращивать по проекту «Ковровое видеонаблюдение». Министерство внутренних дел оснащает населенные пункты системами с передачей изображения в дежурные части, рассчитывая охватить максимум территории страны.
Все это часть программы «Таза Қазақстан». Кроме свалок, ведомство занимается пресечением незаконного слива жидких отходов вне специализированных полигонов.