В 2025–2026 учебном году бесплатное горячее питание получат 1,7 млн учащихся государственных школ Казахстана. Об этом сообщила главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Акмарал Макулбекова на круглом столе в СЦК, передает BAQ.KZ.

Из них более 1,4 млн — это ученики начальных классов, ещё 285 тыс. — школьники 5–11 классов из социальной категории.

"На организацию разового питания школьников в 2025 году предусмотрено 192,1 млрд тенге из местных бюджетов", — отметила спикер.

Питание будет предоставляться по правилам, утверждённым Минпросвещения. Они предусматривают прозрачные механизмы выбора поставщиков, контроль качества и мониторинг со стороны школьных комиссий.