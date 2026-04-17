1,7 млрд тенге удалось сэкономить на инфраструктурном проекте в Шымкенте

Прокуратура Шымкента выявила нарушения при планировании бюджетных расходов и добилась их сокращения на 1,7 млрд тенге, передает BAQ.kz.

По данным надзорного органа, проблемы обнаружены при реализации проекта по строительству инженерной инфраструктуры в одном из микрорайонов.

Выяснилось, что средства были заложены без должного обоснования: на территории отсутствовали жилые дома и жители, а значит, необходимости в подведении инженерных сетей фактически не было.

Кроме того, часть земельных участков на тот момент не была распределена, а проектно-сметная документация не соответствовала реальной ситуации. В таких условиях реализация проекта признана преждевременной и экономически нецелесообразной.

После вмешательства прокуратуры параметры финансирования пересмотрели и заключили дополнительное соглашение. Это позволило сократить расходы на 1,7 млрд тенге и предотвратить неэффективное использование бюджетных средств.

Отмечается, что работа в данном направлении будет продолжена.