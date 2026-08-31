17 охранников взыскали зарплатный долг через суд в Караганде
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Суд района имени Әлихана Бөкейхана города Караганды удовлетворил иск 17 охранников к работодателю о взыскании задолженности по заработной плате. С ТОО в пользу работников взыскано более 3 млн тенге.
Почему возник долг
Работники требовали выплатить заработную плату за февраль и март 2025 года.
Представитель компании пояснил, что задолженность образовалась после того, как заказчик в одностороннем порядке расторг договор с ТОО и не оплатил оказанные услуги.
Однако, согласно подпункту 5) пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса, работодатель обязан своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату своим работникам независимо от исполнения обязательств третьими лицами.
Что установил суд
В ходе разбирательства суд установил, что все 17 истцов полностью выполняли свои трудовые обязанности. Это подтверждалось, в частности, графиками дежурств и журналами регистрации товарно-материальных ценностей на охраняемых объектах.
Кроме того, ранее вступившим в законную силу решением Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области был удовлетворен иск этого же ТОО к контрагенту, расторгнувшему договор.
С контрагента взыскали задолженность в размере 10,8 млн тенге.
Работникам выплатят более 3 млн тенге
По итогам рассмотрения дела суд признал требования охранников обоснованными и удовлетворил иск в полном объеме.
С работодателя в пользу 17 работников взыскано более 3 млн тенге задолженности по заработной плате за два месяца.
Решение суда вступило в законную силу.
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