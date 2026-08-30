Цех по производству пластиковых изделий загорелся в Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области, на Кульджинском тракте, произошло возгорание в цехе по производству пластиковых изделий.

На месте пожара создан оперативный штаб пожаротушения. Организовано бесперебойная подача воды, работают 3 боевых участка. На тушение подано 6 водяных стволов.

Информация о пострадавших на номер 112 не поступала. Причины пожара и обстоятельства происшествия уточняются.

В эти минуты сотрудники МЧС ликвидируют пожар. На месте работают пожарные подразделения.