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Цех по производству пластиковых изделий загорелся в Алматинской области

Пожарные ликвидируют возгорание.

30 Августа 2026, 17:36
АВТОР
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Pixabay.com 30 Августа 2026, 17:36
30 Августа 2026, 17:36
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Фото: Pixabay.com

В Талгарском районе Алматинской области, на Кульджинском тракте, произошло возгорание в цехе по производству пластиковых изделий.

На месте пожара создан оперативный штаб пожаротушения. Организовано бесперебойная подача воды, работают 3 боевых участка. На тушение подано 6 водяных стволов.

Информация о пострадавших на номер 112 не поступала. Причины пожара и обстоятельства происшествия уточняются.

В эти минуты сотрудники МЧС ликвидируют пожар. На месте работают пожарные подразделения.

 
 
 
 
 
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Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus) 分享的帖子

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