Ночная поездка на самокате стоила алматинцу жизни
30 Августа 2026, 04:43
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30 Августа 2026, 04:4330 Августа 2026, 04:43
143Фото: ombudsmanpnz.ru
Трагедия произошла ночью на улице Варламова недалеко от проспекта Толе би в Алматы. 44-летний мужчина ехал на электросамокате и, по предварительным данным, не справился с управлением. Он наехал на бордюр и упал. На место прибыли медики.
Врачи несколько минут пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось. По предварительной информации, мужчина был без защитного шлема и других средств индивидуальной защиты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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