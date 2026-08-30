Ночная поездка на самокате стоила алматинцу жизни

30 Августа 2026, 04:43
АВТОР
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ombudsmanpnz.ru 30 Августа 2026, 04:43
30 Августа 2026, 04:43
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Фото: ombudsmanpnz.ru

Трагедия произошла ночью на улице Варламова недалеко от проспекта Толе би в Алматы. 44-летний мужчина ехал на электросамокате и, по предварительным данным, не справился с управлением. Он наехал на бордюр и упал. На место прибыли медики.

Врачи несколько минут пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось. По предварительной информации, мужчина был без защитного шлема и других средств индивидуальной защиты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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