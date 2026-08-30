Ночная поездка на самокате стоила алматинцу жизни

Трагедия произошла ночью на улице Варламова недалеко от проспекта Толе би в Алматы. 44-летний мужчина ехал на электросамокате и, по предварительным данным, не справился с управлением. Он наехал на бордюр и упал. На место прибыли медики.

Врачи несколько минут пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось. По предварительной информации, мужчина был без защитного шлема и других средств индивидуальной защиты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.