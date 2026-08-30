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Дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал золото Grand Slam в Лозанне

В решающей схватке Жубаназар одержал победу над представителем Узбекистана.

30 Августа 2026, 14:33
АВТОР
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НОК РК 30 Августа 2026, 14:33
30 Августа 2026, 14:33
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Фото: НОК РК

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар стал победителем турнира серии Grand Slam в Лозанне (Швейцария).

Казахстанский спортсмен выступал в весовой категории до 81 килограмма и дошел до финала соревнований.

В решающей схватке Жубаназар одержал победу над представителем Узбекистана Арслонбеком Тожиевым.

Таким образом, Абылайхан Жубаназар завоевал золотую медаль турнира Grand Slam.

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