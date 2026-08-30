Дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал золото Grand Slam в Лозанне
В решающей схватке Жубаназар одержал победу над представителем Узбекистана.
30 Августа 2026, 14:33
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30 Августа 2026, 14:3330 Августа 2026, 14:33
81Фото: НОК РК
Представитель сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар стал победителем турнира серии Grand Slam в Лозанне (Швейцария).
Казахстанский спортсмен выступал в весовой категории до 81 килограмма и дошел до финала соревнований.
В решающей схватке Жубаназар одержал победу над представителем Узбекистана Арслонбеком Тожиевым.
Таким образом, Абылайхан Жубаназар завоевал золотую медаль турнира Grand Slam.
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