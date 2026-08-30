Иностранцам в Казахстане раздают необычные QR-карточки

С начала 2026 года транспортные полицейские выдали иностранным туристам 267 733 карточки с QR-кодом. Очередная акция прошла в международном аэропорту Астаны. За один день прибывающим пассажирам из Москвы, Антальи, Ташкента, Нячанга и Бишкека раздали более 200 таких карточек.

QR-код ведет на портал и мобильное приложение Safetravel.kz. Там иностранцы могут найти контакты экстренных служб, информацию о миграционном учете, сервисах такси и мобильных операторов, а также рекомендации по безопасности. Информация доступна на казахском, русском, английском и китайском языках.

В полиции отмечают рост числа иностранных гостей. Среднесуточный пассажиропоток международного аэропорта Астаны составляет 12–13 тысяч человек. Туристические карточки иностранцам выдают при пересечении границы. Полицейские также проводят разъяснительную работу по требованиям миграционного законодательства.