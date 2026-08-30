Усть-Каменогорск отмечает 306-летие: город ждет большой концерт и фейерверк

Сегодня, 30 августа, Усть-Каменогорск отмечает День города. В честь 306-летия областного центра для жителей и гостей подготовили насыщенную праздничную программу, которая проходит с 25 августа.

На различных площадках города организованы концерты, фестивали, спортивные соревнования, семейные и детские мероприятия, ярмарки и другие события. Праздничные программы проходят на площади Республики, Арбате, в амфитеатре, Доме дружбы, парках и других популярных местах отдыха.

В числе мероприятий — арт-фестиваль, Dance Battle, White Party Oskemen, турнир по единоборствам «Ұлы дала батырлары», «Шашлык фест», ночной забег Oskemen Night Run, фестиваль Oskemen Retro-2026, фестиваль воздушных змеев и вечер классической музыки.

Главные праздничные мероприятия состоятся 30 августа на площади Республики. Для горожан проведут фестиваль меда, фестиваль арбузов, сельскохозяйственную ярмарку и автогонки Drag Racing.

Кульминацией Дня города станет большой концерт, который начнется в 18:00. Перед зрителями выступят Меруерт Тусипбаева, Amre, Жигер Ауыпбаев, Серик Ибрагимов, Daricorn, Yenlik, группа «Ninety One» и российская группа «Краски».

Завершится праздничная программа фейерверком.