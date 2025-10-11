Команда из пяти специализированных бригад Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова отправилась в Ташкент для обмена опытом в рамках Дней казахстанской медицины в Республике Узбекистан, передаёт BAQ.KZ.

Ведущие хирурги центра провели 17 сложнейших операций и серию мастер-классов для узбекских коллег.

Также, по сообщению министерства здравоохранения, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным научным центром хирургии имени А.Н. Сызганова и Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром хирургии имени В. Вахидова.

Документ закрепил намерение сторон развивать совместные научные проекты, проводить обмен специалистами и повышать квалификацию медицинских кадров.

Профессор Болатбек Баймаханов прочитал лекции для узбекских коллег, представив результаты казахстанской школы трансплантации и лапароскопической хирургии. Темы его докладов касались билиарных осложнений после трансплантации печени и результатов панкреатодуоденальных резекций, что вызвало большой интерес специалистов.

Казахстанские врачи работали в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии им. В.Вахидова в Ташкенте и Каршинском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии в г. Карши.

В ходе визита казахстанские специалисты выполнили операции по гепатобилиарной, эндоскопической, кардиохирургической и эндоваскулярной хирургии, продемонстрировав высокий уровень мастерства и современный подход к лечению сложных патологий.

В Ташкенте заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии Мейрам Досханов провел мастер-класс по лапароскопическим операциям на печени и желчных путях, в ходе которого успешно выполнены четыре вмешательства различной степени сложности.

Также под руководством Ерлана Абдрашева проведены мастер-классы по эндоскопической хирургии, которые прошли с выполнением операций по пероральной миотомии и эндоскопической резекции новообразований пищевода.

Заведующий отделением рентгенохирургии и интервенционной кардиологии Адиль Баимбетов провел процедуры по криобаллонной аблации у пациентов с фибрилляцией предсердий.

Эндоваскулярный хирург Е.Абилханов выполнил четыре высокотехнологичные операции, включая транскатетерное закрытие дефекта межжелудочковой перегородки и баллонную вальвулопластику при стенозе легочной артерии.

Отдельный блок мастер-классов прошел в Каршинском филиале центра кардиологии. Здесь заведующий отделением кардиохирургии центра Сызганова Бауыржан Ракишев вместе с узбекскими коллегами провел четыре операции на сердце, включая протезирование митральных клапанов и удаление миксомы левого предсердия.

Казахстанские хирурги продемонстрировали достижения отечественной хирургической школы и современные технологии лечения, давая возможность узбекским пациентам вернуть здоровье и повысить качество жизни.