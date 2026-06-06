Исполнителя оштрафовали за нецензурную брань во время выступления в Алматы
Подобные действия подпадают под признаки мелкого хулиганства.
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В одном из развлекательных заведений города Алматы зафиксировали нарушение общественного порядка во время концертной программы. Инцидент был выявлен сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей.
На опубликованных кадрах видно, что исполнитель во время выступления использовал нецензурные выражения в присутствии посетителей, игнорируя общепринятые нормы поведения в общественных местах.
В полиции отметили, что подобные действия подпадают под признаки мелкого хулиганства и нарушают общественный порядок.
По итогам рассмотрения материалов суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП).
Правоохранители напомнили, что соблюдение норм общественного поведения является обязательным для всех граждан независимо от их профессии, статуса или рода деятельности. Также в ведомстве призвали уважительно относиться к окружающим и не допускать действий, нарушающих общественный порядок.
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