Исполнителя оштрафовали за нецензурную брань во время выступления в Алматы

В одном из развлекательных заведений города Алматы зафиксировали нарушение общественного порядка во время концертной программы. Инцидент был выявлен сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей.

На опубликованных кадрах видно, что исполнитель во время выступления использовал нецензурные выражения в присутствии посетителей, игнорируя общепринятые нормы поведения в общественных местах.

В полиции отметили, что подобные действия подпадают под признаки мелкого хулиганства и нарушают общественный порядок.

По итогам рассмотрения материалов суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП).

Правоохранители напомнили, что соблюдение норм общественного поведения является обязательным для всех граждан независимо от их профессии, статуса или рода деятельности. Также в ведомстве призвали уважительно относиться к окружающим и не допускать действий, нарушающих общественный порядок.